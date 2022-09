MotoGP, test Misano: Bagnaia il più veloce di giornata (Di martedì 6 settembre 2022) Francesco Bagnaia si conferma ancora il più veloce a Misano, dove si stanno svolgendo i test di MotoGP: dopo la vittoria nel Gran Premio di San Marino domenica, il ducatista firma il miglior tempo di giornata nella sessione pomeridiana, fermando il cronometro in 1:31.292, davanti a quattro compagni di marca, ovvero Luca Marini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Johann Zarco. In mattinata il tempo più veloce era stato di Aleix Espargaro in 1:31.531. giornata importante perché si è rivisto in pista Marc Marquez, che dopo 39 giri completati ha fatto segnare in 1:32.395 il suo miglior passaggio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Francescosi conferma ancora il più, dove si stanno svolgendo idi: dopo la vittoria nel Gran Premio di San Marino domenica, il ducatista firma il miglior tempo dinella sessione pomeridiana, fermando il cronometro in 1:31.292, davanti a quattro compagni di marca, ovvero Luca Marini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Johann Zarco. In mattinata il tempo piùera stato di Aleix Espargaro in 1:31.531.importante perché si è rivisto in pista Marc Marquez, che dopo 39 giri completati ha fatto segnare in 1:32.395 il suo miglior passaggio. SportFace.

