LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di Okamika e Maté, 3? sul gruppo (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 14.15 Il vantaggio si aggira sempre attorno ai 3?. 14.10 All’attacco sempre i due spagnoli Ander Okamika (Burgos-BH) e Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi). 14.07 147 chilometri al traguardo. 14.04 Media della corsa veramente molto lenta: 38.708 km/h. 14.01 Anche oggi i corridori sfrutteranno questa frazione come trasferimento. 13.58 Scende leggermente il ritardo del plotone condotto dagli uomini dei team Cofidis e Trek-Segafredo, 3’19”. 13.53 Percorsi più di 30 chilometri di corsa, che procede come previsto a ritmi elevati, ma nessun tentativo di recupero da parte del gruppo verso i fuggitivi (d’altronde mancano ancora 155 km al traguardo). 13.49 Anche se di poco, si riduce il vantaggio dei due spagnoli Ander ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA14.15 Il vantaggio si aggira sempre attorno ai 3?. 14.10 All’attacco sempre i due spagnoli Ander(Burgos-BH) e Luis Angel(Euskaltel-Euskadi). 14.07 147 chilometri al traguardo. 14.04 Media della corsa veramente molto lenta: 38.708 km/h. 14.01 Anchei corridori sfrutteranno questa frazione come trasferimento. 13.58 Scende leggermente il ritardo del plotone condotto dagli uomini dei team Cofidis e Trek-Segafredo, 3’19”. 13.53 Percorsi più di 30 chilometri di corsa, che procede come previsto a ritmi elevati, ma nessun tentativo di recupero da parte delverso i fuggitivi (d’altronde mancano ancora 155 km al traguardo). 13.49 Anche se di poco, si riduce il vantaggio dei due spagnoli Ander ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si parte al via la sedicesima frazione della Vuelta - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: chance per gli sprinter prima delle montagne - #Vuelta #España… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: chance per gli sprinter prima delle montagne - #Vuelta #España… - SpazioCiclismo : Dopo il giorno di riposo, riparte #LaVuelta22: appuntamento alle 12.45 per il via. - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tornano i velocisti in attesa delle montagne - #Vuelta #España… -