LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 3-2, US Open 2022 in DIRETTA: break di vantaggio per l’azzurro nel terzo (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Con il peso del corpo all’indietro, decolla il rovescio di Sinner. 30-0 Colpisce male il rovescio Ivashka. 15-0 Prima sostanziosa esterna. 3-2 Sinner. Dopo aver giocato venti punti, esce da questo turno di servizio Ivashka avendo annullato tre palle del doppio break. A-40 Bel servizio ad uscire. 40-40 terzo doppio fallo di questo game per Ivashka. A-40 Perde il controllo del dritto Sinner. 40-40 Sbaglia di dritto Sinner che non riesce a sbrogliare questo game. 40-A Bruttissima smorzata di Ivashka e terza palla break. 40-40 Riesce a rispondere Sinner ed ha la meglio con un rovescio pesante. A-40 Bel dritto ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Con il peso del corpo all’indietro, decolla il rovescio di. 30-0 Colpisce male il rovescio. 15-0 Prima sostanziosa esterna. 3-2. Dopo aver giocato venti punti, esce da questo turno di servizioavendo annullato tre palle del doppio. A-40 Bel servizio ad uscire. 40-40doppio fallo di questo game per. A-40 Perde il controllo del dritto. 40-40 Sbaglia di drittoche non riesce a sbrogliare questo game. 40-A Bruttissima smorzata die terza palla. 40-40 Riesce a rispondereed ha la meglio con un rovescio pesante. A-40 Bel dritto ...

