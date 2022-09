LIVE Sinner-Ivashka 6-1 4-4, US Open 2022 in DIRETTA: recupera il break il bielorusso (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Prima di servizio robusta da parte di Ivashka. 15-15 Bel recupero di Sinner sulla palla corta di Ivashka. 15-0 Stecca la risposta di dritto Sinner. 4-4 break Ivashka. Nono doppio fallo e l’azzurro rimette il set in discussione. 15-40 Stecca con il dritto Sinner e concede due palle break. 15-30 In rete il tentativo di cambio lungolinea con il rovescio di Sinner. 15-15 Asse servizio-dritto che funziona. 0-15 Il nastro respinge il colpo di Sinner. 4-3 Sinner. Ivashka urla dopo la conquista di questo game: il bielorusso rimane in scia. 40-30 PASSANTONE DI Sinner! Difesa ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Prima di servizio robusta da parte di. 15-15 Bel recupero disulla palla corta di. 15-0 Stecca la risposta di dritto. 4-4. Nono doppio fallo e l’azzurro rimette il set in discussione. 15-40 Stecca con il drittoe concede due palle. 15-30 In rete il tentativo di cambio lungolinea con il rovescio di. 15-15 Asse servizio-dritto che funziona. 0-15 Il nastro respinge il colpo di. 4-3urla dopo la conquista di questo game: ilrimane in scia. 40-30 PASSANTONE DI! Difesa ...

