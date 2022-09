Le erbacce infestano le Mura Aureliane | rischio crolli in tutto il centro

(Di martedì 6 settembre 2022) Un manto verde scende rigoglioso, e incolto, dalla parete delledi Porta Maggiore a Roma. Ciuffi di vegetazione sono cresciuti nel complesso archeologico che divide via Cernaia e via Parigi, poco distante dalla fontana delle Naiadi. A Testaccio un cartello della polizia municipale è stato divelto dall'erba selvaggia cresciuta, e mai sfalciata, su via Nicola Zabaglia. Ed è semplice inciampare sulla passeggiata che conduce al Colosseo: qui, milioni di turisti provenienti dail mondo, transitano facendo lo slalom tra i sanpietrini divelti dalle. Da nord a sud la Capitale è avvolta dalla vegetazione che sta danneggiando strade e monumenti. Tra i punti più marcati dal degrado ci sono: Porta San Sebastiano, San Giovanni, l'area del Colosseo e dei Fori Imperiali, Muro Torto, Piazza del Popolo, Terme di Diocleziano, ...

InformazioneOggi.it

...naturale al 100% per orti e giardini La "malerba" non muore mai Le, o erbe infestanti vengono comunemente chiamate anche "malerbe" e si presentano come vegetali non richiesti che...Grazie all'acido citrico eliminerà sia le, che i parassiti cheil giardino. Quando le piante infestanti saranno morte, ci basterà eliminarle definitivamente togliendole con le mani. ... La soluzione ‘strana’ ma efficace che permette di eliminare le erbacce dal giardino per sempre percorrendo in auto Via dei Colli, ho notato quanto siano cresciute le erbe spontanee infestanti, tanto da invadere parte della carreggiata. Si tratta di una strada stretta che serve diverse abitazion ...Erika e Claudio, che hanno rispettivamente 11 ed 8 anni e tra qualche giorno inizieranno a frequentare la seconda media e la quarta elementare, abitano da quando sono nati a San Benigno. A loro i comp ...