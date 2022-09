La mostra “Vacanze Romane” di Lucia Heffernan. Dal 16 settembre al 16 ottobre 2022 a Roma (Di martedì 6 settembre 2022) A Roma la prima mostra europea di Lucia Heffernan “Vacanze Romane” a cura di Marco Di Capua Dal 16 settembre al 16 ottobre 2022, Galleria Mastroianni, Musei di San Salvatore in Lauro (Piazza di S. Salvatore in Lauro), Roma In mostra 40 opere dell’artista taiwanese – americana famosa in tutto il mondo per i ritratti di animali nei quali si riconoscono le emozioni universali degli esseri umani. Si muove sempre su due piani l’opera di Lucia Heffernan: da una parte il desiderio di dare una voce agli animali che ama; dall’altra la capacità di far confluire in quegli sguardi emozioni che il pubblico riconosce come proprie. Le sue opere testimoniano la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 settembre 2022) Ala primaeuropea di” a cura di Marco Di Capua Dal 16al 16, Galleria Mastroianni, Musei di San Salvatore in Lauro (Piazza di S. Salvatore in Lauro),In40 opere dell’artista taiwanese – americana famosa in tutto il mondo per i ritratti di animali nei quali si riconoscono le emozioni universali degli esseri umani. Si muove sempre su due piani l’opera di: da una parte il desiderio di dare una voce agli animali che ama; dall’altra la capacità di far confluire in quegli sguardi emozioni che il pubblico riconosce come proprie. Le sue opere testimoniano la ...

