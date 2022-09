Il territorio che ispira Franco Pepe e la sua pizza (Di martedì 6 settembre 2022) Il turista diretto in Campania è solito raggiungere Napoli, con le sue tre isole del golfo, la penisola sorrentina oppure la costiera amalfitana. Luoghi fantastici e affascinanti, senza dubbio. Esiste, però, un altro territorio, non lontano da Caserta e dalla sua magnifica reggia, meno conosciuto, ricco di borghi e ambienti naturali di straordinaria bellezza e patrimonio di sapori, profumi e identità. Al centro c’è Caiazzo, paese di cinquemila residenti, meta costante di numerosi gourmet provenienti non solo dall’Italia. Arrivano qui per degustare le specialità create da Franco Pepe che, ispirandosi agli insegnamenti di nonno Ciccio e di suo padre Stefano, ha concepito e realizzato la sua pizza, prodotto unico e di alta qualità, frutto di un continuo lavoro di ricerca che non si è mai discostato dalla ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 settembre 2022) Il turista diretto in Campania è solito raggiungere Napoli, con le sue tre isole del golfo, la penisola sorrentina oppure la costiera amalfitana. Luoghi fantastici e affascinanti, senza dubbio. Esiste, però, un altro, non lontano da Caserta e dalla sua magnifica reggia, meno conosciuto, ricco di borghi e ambienti naturali di straordinaria bellezza e patrimonio di sapori, profumi e identità. Al centro c’è Caiazzo, paese di cinquemila residenti, meta costante di numerosi gourmet provenienti non solo dall’Italia. Arrivano qui per degustare le specialità create dache,ndosi agli insegnamenti di nonno Ciccio e di suo padre Stefano, ha concepito e realizzato la sua, prodotto unico e di alta qualità, frutto di un continuo lavoro di ricerca che non si è mai discostato dalla ...

espressonline : Per @francoarminio la maggior parte del territorio che abitiamo è il risultato dell’attività dell’uomo: il punto st… - LiciaRonzulli : ?? Le liste di #ForzaItalia in Piemonte abbracciano la professionalità, la competenza, l’esperienza, ma guardano anc… - marattin : Ultimo impegno “extra” prima di trasferirmi nel territorio dove sono candidato. Vi aspetto stasera a Terracina con… - ilgattoromy1 : RT @Aramcheck76: Che schifo, fa la campagna elettorale sul territorio dove è candidato invece di andare a leccare il culo ai padroni come t… - emanuelegiusep3 : RT @Gianl1974: 2/3 e hanno sequestrato il territorio attraverso il fiume Seversky Donets nella regione di Donetsk. È probabile che il ritmo… -