Il popolo dell’Atalanta sul tetto d’Italia e non soffre di vertigini Festa a Monza

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 settembre 2022) La grande atmosfera in quel discatenata dai tifosi: oggi suldel mondo (e in testa alla classifica) “Resto suldel mondo fratè: sono così in alto, così vicino al sole, ma non ho paura di bruciarmi”. Da Gué Pequeno ai tifosi, ma il significato è sempre lo stesso: la Dea e tutta la sua gente sono in testa al campionato, con la consapevolezza di poter sognare ad occhi aperti. Lunedì? Per seguire l’Atalanta asi fa di tutto e di più tra permessi di lavoro e salti mortali a casa per prendere maglia, sciarpa e biglietto, in una vera e propria corsa contro il tempo. Clima dirappresentata l’intera invasione nerazzurra (l’ennesima), con l’obiettivo di sostenere i ragazzi nella buona e ...