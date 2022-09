Il Cile dice no alla non-Costituzione che piaceva a tutti Tranne ai cileni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) La si potrebbe in tutta tranquillità chiamare – parafrasando per l’ennesima volta il titolo d’uno dei più famosi romanzi di Gabriel García Márquez – la cronaca d’una catastrofe annunciata. Anzi: annunciatissima. Da mesi, infatti,i sondaggi d’opinione inequivocabilmente andavano segnalando, in vista del programmato referendum chiamato ad approvare o respingere la nuova, maggioranze a favore del rechazo che, se non proprio “bulgare”, apparivano chiarissime e a prova di rimonta. Rechazo è stato, se non proprio in bulgare proporzioni, certamente al riparo da qualsivoglia edulcorata analisi d’una disfatta che, per come è arrivata, per i suoi tempi, i suoi modi e per i suoi più intrinsechi significati, è un vero e proprio calcio in faccia al fresco governo di Gabriel Boric, all’intera sinistrana e, in buona misura, ...