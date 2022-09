Gas, riduzione di 1 grado per il riscaldamento: pubblicato il regolamento del Mite (Di martedì 6 settembre 2022) Il Mite ha pubblicato il regolamento per «realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia». Tra le misure... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 settembre 2022) Ilhailper «realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia». Tra le misure...

petergomezblog : Il price cap sul gas? Nella bozza Ue non c’è: punta su riduzione della domanda e limite al prezzo dell’elettricità… - classcnbc : +++#Gazprom ha comunicato alla multinazionale Engie che ridurrà ulteriormente le forniture #gas da oggi. La riduzio… - ACSperanza1 : La stessa Europa è responsabile del fatto che in inverno dovrà affrontare seri problemi a causa della riduzione del… - SoniaLaVera : RT @ilmessaggeroit: #gas, il regolamento del Mite: riduzione di 1 grado per il riscaldamento - riccardogaleot5 : RT @italiano967: ????Erdogan: I paesi europei sono responsabili dei problemi che dovranno affrontare nel prossimo inverno a causa della riduz… -