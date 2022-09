Gas: Di Maio, misura colma, non oltre 80 euro chilowattora (Di martedì 6 settembre 2022) "Prezzo del gas? La misura è colma. E se Putin ha portato il prezzo del gas ad oltre 270 euro a chilowattora è il momento di tornare indietro, che oltre 80 euro non si può andare". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) "Prezzo del gas? La. E se Putin ha portato il prezzo del gas ad270è il momento di tornare indietro, che80non si può andare". Lo ha detto il ...

FratellidItalia : Energia, Procaccini: Di Maio finge di non sapere che in Europa sono i governi di sinistra ad opporsi al tetto al pr… - StefanoMorand13 : @durezzadelviver A che titolo lo contesta? Di Maio ne sa di compravendite di prodotti liquidi che producono gas da… - iconanews : Gas: Di Maio, misura colma, non oltre 80 euro chilowattora - Pula89 : RT @FrancoArlati: Sulle bollette di gas e luce, metterei la foto di Conte,Emiliano Lezzi, Di Maio ecc ecc che strillano: NO TAP NO trivelle - seba22758 : RT @Gigadesires: Mettono il tetto al prezzo del gas in assenza di gas. Perderebbero pure a Risiko contro Di Maio. -