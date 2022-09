Energia | Conte | ' scostamento? Chi grida all' arrembaggio non ragiona'

(Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Occorre fare un nuovodi bilancio per affrontare l'emergenza energetica? "il politico che dice 'andiamo all'' non, io dico che occorre valutare" "anche unto e ragionevoledi bilancio a supporto di altre misure", ma ricorrendo "a una strategia che andava costruita prima". Lo ha detto a CorriereTv Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle.

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Draghi è stato osannato, ma ci ha portato allo stallo. E' una personalità prestigiosa, con un curriculum eccezionale, ma non gli possiamo consegnare cambiali in bianco, l'uomo solo al c ...