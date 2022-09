Emergenza Gas: scatta il patto Macron-Scholz! (Di martedì 6 settembre 2022) Putin chiude i rubinetti del gas russo fino a quando l’Europa non si deciderà a revocare le sanzioni contro Mosca. Ma non erano il Cremlino e i suoi propagandisti, anche in Italia, a dire che le sanzioni non stanno avendo nessun effetto sulla Russia? Comunque, Bruxelles non si piega al ricatto russo e scatta il Leggi su freeskipper (Di martedì 6 settembre 2022) Putin chiude i rubinetti del gas russo fino a quando l’Europa non si deciderà a revocare le sanzioni contro Mosca. Ma non erano il Cremlino e i suoi propagandisti, anche in Italia, a dire che le sanzioni non stanno avendo nessun effetto sulla Russia? Comunque, Bruxelles non si piega al ricatto russo eil

