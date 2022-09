Donad Trump tifa per 'Giuseppi' Conte: 'Come sta il mio ragazzo? Ho lavorato bene con lui' (Di martedì 6 settembre 2022) "Ha visto che in Italia fra tre settimane ci saranno le elezioni?", la domanda rivolta a Trump, Come riporta il sito del quotidiano. E lui: "Ho visto, ho visto. How is my guy doing?", Come sta andando ... Leggi su globalist (Di martedì 6 settembre 2022) "Ha visto che in Italia fra tre settimane ci saranno le elezioni?", la domanda rivolta ariporta il sito del quotidiano. E lui: "Ho visto, ho visto. How is my guy doing?",sta andando ...

