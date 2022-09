Del Piero sulla Juventus: "E' molto forte e con il ritorno di Chiesa e Pogba lo sarà anche di più. I giocatori devono solo..." (Di martedì 6 settembre 2022) Questa sera la Juventus esordirà in Champions League contro il PSG. Alessandro Del Piero, dopo un inizio non brillante di campionato, fa un bilancio sui bianconeri: "Quella di Allegri è una... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 6 settembre 2022) Questa sera laesordirà in Champions League contro il PSG. Alessandro Del, dopo un inizio non brillante di campionato, fa un bilancio sui bianconeri: "Quella di Allegri è una...

disinformatico : Era una sera del 1995. A sorpresa, vedo che a Superquark #PieroAngela sta parlando di Internet, che allora era una… - Gazzetta_it : Del Piero: 'Italiane, fate il Villarreal! Juve, ora più ambizione. Milanesi e Napoli...' #UCL - OptaPaolo : 4 - Dusan #Vlahovic è il quarto giocatore della Juventus in grado di segnare su punizione diretta in due presenze c… - Pall_Gonfiato : #DelPiero sulla #Juventus in #ChampionsLeague contro il #PSG - 100x100Napoli : Del Piero: “Senza Insigne e Koulibaly il Napoli è più forte. Kvaratskhelia è fatto per giocare in Europa“ -