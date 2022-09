Calcio: Psg. Mbappé 'Macron mi ha chiesto di restare, è stato pazzesco' (Di martedì 6 settembre 2022) Il fuoriclasse francese "Vincerò il Pallone d'Oro, voglio tutto, non ho limiti" ROMA - "Non avrei mai immaginato di parlare con il presidente Macron del mio futuro, è stato davvero pazzesco. Lui mi ha ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Il fuoriclasse francese "Vincerò il Pallone d'Oro, voglio tutto, non ho limiti" ROMA - "Non avrei mai immaginato di parlare con il presidentedel mio futuro, èdavvero. Lui mi ha ...

