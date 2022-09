Calcio, il Bologna esonera Sinisa Mihajlovic (Di martedì 6 settembre 2022) Il Bologna ha esonerato l’allenatore Sinisa Mihajlovic. Durante un incontro che si è tenuto oggi a Roma, la società rossoblù ha comunicato al tecnico serbo l’esonero. Mihajlovic ha pagato il negativo avvio di campionato con soli tre punti in cinque giornate. Si chiude dunque la lunga parentesi con l’allenatore serbo iniziata a gennaio 2019. Diversi i nomi che si fanno dei possibili sostituti, in particolare tre: Thiago Motta dopo la conclusione del rapporto con lo Spezia e Paulo Sousa reduce dall’esonero col Flamengo ed è già stato avvisato in Italia al Dall’Ara e al San Siro, dove ha assistito a Milan-Bologna. Infine ci sarebbe anche l’opzione Roberto De Zerbi, attualmente alla ricerca di una nuova avventura. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) Ilhato l’allenatore. Durante un incontro che si è tenuto oggi a Roma, la società rossoblù ha comunicato al tecnico serbo l’esonero.ha pagato il negativo avvio di campionato con soli tre punti in cinque giornate. Si chiude dunque la lunga parentesi con l’allenatore serbo iniziata a gennaio 2019. Diversi i nomi che si fanno dei possibili sostituti, in particolare tre: Thiago Motta dopo la conclusione del rapporto con lo Spezia e Paulo Sousa reduce dall’esonero col Flamengo ed è già stato avvisato in Italia al Dall’Ara e al San Siro, dove ha assistito a Milan-. Infine ci sarebbe anche l’opzione Roberto De Zerbi, attualmente alla ricerca di una nuova avventura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

