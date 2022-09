Boldrini: “Pd unico partito che per forza elettorale può conquistare numerosi collegi uninominali” (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA – “Gli attacchi sconsiderati di Giuseppe Conte e di Italia Viva al discorso di Enrico Letta a candidati e candidate non riescono a cancellare un dato incontrovertibile: il partito Democratico è l’unico partito che per la sua forza elettorale può conquistare numerosi collegi uninominali. Per questo chi non vuole che vinca la destra dovrebbe evitare di dare il proprio voto a liste che non hanno speranza di eleggere il proprio candidato. Ci vuole tanto a capirlo?”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini (foto), attualmente parlamentare del Pd. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA – “Gli attacchi sconsiderati di Giuseppe Conte e di Italia Viva al discorso di Enrico Letta a candidati e candidate non riescono a cancellare un dato incontrovertibile: ilDemocratico è l’che per la suapuò. Per questo chi non vuole che vinca la destra dovrebbe evitare di dare il proprio voto a liste che non hanno speranza di eleggere il proprio candidato. Ci vuole tanto a capirlo?”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura(foto), attualmente parlamentare del Pd. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Boldrini: 'Pd unico partito che per forza elettorale può conquistare numerosi collegi uninominali'… - Brennosenone1 : @lauraboldrini Per colpa della Boldrini e dei suoi compagni di merende di sinistra, sono state comminate sanzioni i… - Marta53147117 : @Resistenza1967 Anch'io voto LEGA. L'unico partito che può fare contro WEF. Non votare proprio ora è regalare il vo… - FabioTripodi78 : @dipietra_ntonio @elio_vito Ma davvero crede non abbia capito? Questo poveraccio sta soffrendo da mesi ed è in pred… - soy81520579 : @Marzia49148312 @lauraboldrini Programmi ? Quali programmi ? L’unico programma della Boldrini e dei suoi compagni d… -