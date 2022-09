serenel14278447 : Ambulante ucciso: funerali slittano ancora,17 o 18 settembre - AnsaMarche : Ambulante ucciso: funerali slittano ancora,17 o 18 settembre. Visti fratelli Alika da Nigeria validi 10/9.Esequie a… - News24_it : Ambulante ucciso: funerali slittano ancora,17 o 18 settembre - iconanews : Ambulante ucciso: funerali slittano ancora,17 o 18 settembre - Kamishiro_18 : @FioriFlavio @Alberto77159496 @Kore_1993 assolutamente no, flavio. Io sono una forte sostenitrice del fatto che ci… -

Agenzia ANSA

Slittano di un'altra settimana i funerali di Alika Ogorchuckwu, il 39enne venditorenigeriano, residente a San Severino,in strada a Civitanova Marche (Macerata) il 29 luglio scorso, dopo aver chiesto l'elemosina. La data inizialmente ipotizzata, quella del 10 ...Un commerciante milanese escogita un piano per liberarsi di un venditoresenegalese che ... ore 21:25 su Nove La CIA assolda come agente il fratello gemello di un ex agente rimastoin ... Ambulante ucciso: funerali slittano ancora,17 o 18 settembre - Cronaca Slittano di un'altra settimana i funerali di Alika Ogorchuckwu, il 39enne venditore ambulante nigeriano, residente a San Severino, ucciso in strada a Civitanova Marche (Macerata) il 29 luglio scorso, ...La Procura di Macerata ha chiesto una perizia psichiatrica con la formula dell’incidente probatorio su Filippo Ferlazzo, il 32enne arrestato per l’omicidio dell’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, u ...