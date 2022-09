A Barcellona non c'è spazio per Kessie: solo 37' in campo finora, Xavi non è Pioli (Di martedì 6 settembre 2022) L'anno calcistico è iniziato da meno di un mese ed è ancora presto per i verdetti definitivi, soprattutto in una stagione... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) L'anno calcistico è iniziato da meno di un mese ed è ancora presto per i verdetti definitivi, soprattutto in una stagione...

AntoVitiello : Come anticipato da @DiMarzio trattativa avanzata del #Milan per prendere Sergiño #Dest del #Barcellona in prestito… - cmdotcom : A #Barcellona non c'è spazio per #Kessie: solo 37' in campo finora, Xavi non è Pioli - hvbweather : ma cos'è sta sequenza imola - barcellona - monaco ma noi ferraristx già viviamo nella disperazione se vi ci mettete… - sportli26181512 : Barça, Dembele: 'Nessuna paura del Bayern, siamo tra i favoriti per la Champions' - Jessica97254328 : @juve_passion20 Poi posso capire se giochi con psg real Barcellona ci sta di subire tanto xche hanno tanti campioni… -