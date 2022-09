Volley, Mondiali 2022: l’Ucraina fa la storia e vola ai quarti di finale! Battuta 3-0 l’Olanda (Di lunedì 5 settembre 2022) Terza giornata di ottavi di finale nei Mondiali 2022 di Volley maschili e una bella sorpresa si è venuta a concretizzare a Ljubljana (Slovenia). Nella sfida tra Olanda e Ucraina è stata la formazione allenata da Ugis Krastins a prevalere in maniera piuttosto netta per 3-0. Con lo score di 25-16; 25-19; 25-18 infatti gli ucraini hanno impartito una dura lezione agli olandesi, decisamente sottotono e mai in partita in questo ottavo. Una grossa delusione per la squadra di Roberto Piazza e sarà quindi l’Ucraina ad affrontare la Slovenia nei quarti di finale di questa rassegna iridata e si tratta della prima volta nella loro storia. Nel primo set l’andamento è lineare e favorevole alla selezione di Krastins. Gli attacchi di Namir Abdel-Aziz e compagni vengono spesso sporcati dal muro e in ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Terza giornata di ottavi di finale neidimaschili e una bella sorpresa si è venuta a concretizzare a Ljubljana (Slovenia). Nella sfida tra Olanda e Ucraina è stata la formazione allenata da Ugis Krastins a prevalere in maniera piuttosto netta per 3-0. Con lo score di 25-16; 25-19; 25-18 infatti gli ucraini hanno impartito una dura lezione agli olandesi, decisamente sottotono e mai in partita in questo ottavo. Una grossa delusione per la squadra di Roberto Piazza e sarà quindiad affrontare la Slovenia neidi finale di questa rassegna iridata e si tratta della prima volta nella loro. Nel primo set l’andamento è lineare e favorevole alla selezione di Krastins. Gli attacchi di Namir Abdel-Aziz e compagni vengono spesso sporcati dal muro e in ...

