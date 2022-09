Salerno, incidente in scooter dopo serata in discoteca: oggi i funerali di Emanuele (Di lunedì 5 settembre 2022) Stava rientrando da una serata con gli amici in via Allende. Emanuele Colonnese (per tutti Manuel), 18 anni, si è spento dopo un incidente in scooter avvenuto al termine di un sabato sera all’insegna del divertimento. La stessa strada dove ha trascorso le ultime ore della sua vita si è trasformata nel teatro del suo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Stava rientrando da unacon gli amici in via Allende.Colonnese (per tutti Manuel), 18 anni, si è spentouninavvenuto al termine di un sabato sera all’insegna del divertimento. La stessa strada dove ha trascorso le ultime ore della sua vita si è trasformata nel teatro del suo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LuceverdeRadio : ???#Autostrade #incidente - A3 Napoli Salerno ??????Coda tra Torre del Greco e Ercolano - Scavi > Napoli ?Entrata c… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Si è schiantato contro un palo dell'illuminazione in via Allende, a Salerno, alle 5:30 di domenica 4 settembre poco dopo… - giuseppe_alto : Si è schiantato contro un palo dell'illuminazione in via Allende, a Salerno, alle 5:30 di domenica 4 settembre poco… - occhio_notizie : “Notizie come quella di stamattina lasciano poche parole e tanta tristezza, perdere la vita a diciotto anni per un… - occhio_notizie : A bordo erano presenti un uomo e due donne che per fortuna non hanno riportato gravi ferite ma solo un grande spave… -