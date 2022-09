Retroscena Arthur: il Liverpool potrà riscattarlo per 37,5 milioni in due rate (Di lunedì 5 settembre 2022) Arrivato al Liverpool a sorpresa nelle battute conclusive del mercato estivo, Arthur non ha debuttato con la maglia dei Reds nel derby contro l' Everton , match al quale il brasiliano ha assistito ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 settembre 2022) Arrivato ala sorpresa nelle battute conclusive del mercato estivo,non ha debuttato con la maglia dei Reds nel derby contro l' Everton , match al quale il brasiliano ha assistito ...

sportli26181512 : Retroscena Arthur: il Liverpool potrà riscattarlo per 37,5 milioni in due rate: Il centrocampista brasiliano ceduto… - BianconeraNews : ESCLUSIVA? | Il #Liverpool non pagherà tutto lo stipendio di #ArthurMelo: lo afferma @Andrea_Di_Lella, che svela tu… - StefaniaStefyss : RT @Gazzetta_it: Centrocampo Juve, i retroscena di una rivoluzione #calciomercato - misorecordsuk : Centrocampo Juve, i retroscena tra Rabiot, Arthur, Paredes, Miretti #Juve #Juventus - emamarro : RT @Gazzetta_it: Centrocampo Juve, i retroscena di una rivoluzione #calciomercato -