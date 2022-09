Petrolio | Opec+ annuncia taglio da 100 mila barili e prezzi si impennano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. - (Adnkronos) - Dopo i ripetuti rialzi degli ultimi mesi, i membri dell''gelano' i mercatino undi 100- a partire da ottobre - della produzione giornaliera, e idel greggio inevitabilmente corrono al rialzo. Il gruppo dei produttori didell'organizzazione hanno abbassato gli obiettivi di produzione, motivando la scelta con "l'impatto negativo della volatilità e del calo della liquidità sull'attuale mercato petrolifero e la necessità di sostenere la stabilità del mercato e il suo funzionamento efficiente". Subito dopo l'annuncio il prezzo del barile per ilBrent è salito del 3,8% a 96,54 dollari (+3,52 sulla chiusura di venerdì) mentre il West Texas Intermediate (WTI) è aumentato ...

seb5113910 : RT @durezzadelviver: Fantastico, OPEC+ (Russia compresa, quindi) decide di tagliare di 100.000 bbl/d la produzione. Petrolio su del 3,6%. - fraluca_pac : RT @durezzadelviver: Fantastico, OPEC+ (Russia compresa, quindi) decide di tagliare di 100.000 bbl/d la produzione. Petrolio su del 3,6%. - giuantvil : RT @durezzadelviver: Fantastico, OPEC+ (Russia compresa, quindi) decide di tagliare di 100.000 bbl/d la produzione. Petrolio su del 3,6%. - FSC5C : 'Opec+ concorda lieve taglio produzione di petrolio' - - InvestingItalia : L’OPEC+ taglierà la produzione da ottobre per spingere i prezzi del petrolio - -

