Pensioni 2023 | ultime | nuova interpretazione del Ddl 857 | contano penalità o importo?

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il Dott Claudio Maria Perfetto ha completato per noi il lungo lavoro certosino che stava svolgendo settimana scorsa per far capire ai nostri lettori su che principi si era basata la Riforma Fornero, e per quale ragione continua ad avere lunga vita, e su quali principi dovrebbe fondarsi unariforma previdenziale, ma soprattutto, visti i tempi davvero stretti prova a far comprendere a chi salirà al Governo che in realtà alcune buone proposte, lasciate poi nel cassetto, vi sono già. Una su tutte la Pdl 857 presentata nel 2013 a prima firma dall’onorevole Damiano. Un’uscita flessibile che permetteva da un lato di potersi ritirare prima dal mondo del lavoro e dall’altro la sostenibilità del sistema previdenziale. Nel suo elaborato Perfetto spiega attraverso un esempio numerico, che egli stesso ha creato, come potrebbe funzionare una forma di pensionamento flessibile ...