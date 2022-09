Gran Bretagna, Truss: "Un piano audace per tagliare le tasse" (Di lunedì 5 settembre 2022) Liz Truss viene annunciata come vincitrice del voto ed eletta dunque leader del partito conservatore britannico, diventando cosi' il prossimo Primo Ministro del Regno Unito. Nel suo discorso di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Lizviene annunciata come vincitrice del voto ed eletta dunque leader del partito conservatore britannico, diventando cosi' il prossimo Primo Ministro del Regno Unito. Nel suo discorso di ...

Adnkronos : ?? Gran Bretagna, #LizTruss è la nuova premier: - sole24ore : Gran Bretagna: Liz #Truss eletta nuova leader Tory, da domani subentra come premier a Boris Johnson. Fra poco tutti… - MediasetTgcom24 : Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna dopo aver lanciato l’ultima bomba mediatica #meghan #granbretagna #harry - 2019libertas : @MaSpadavecchia @LucioMalan @GiorgiaMeloni Ma la Gran Bretagna o Regno Unito che dir si voglia non si è tirata fuori dall'Europa? - Biagiosaiano : RT @Noi_briganti: ?? ? ?? UN MOVIMENTO COME IN GRAN BRETAGNA. SIAMO MILIONI!!! -