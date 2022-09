Gianfranco Rosi: “Papa Francesco ha un linguaggio universale” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Questo Papa ha un linguaggio universale: parla sia ai credenti che ai non credenti. Tutto quello che dice dall’inizio alla fine mi appartiene. I suoi discorsi sono universali e i nostri politici dovrebbero imparare a farli”. Parola di Gianfranco Rosi che nel suo nuovo doc ‘In viaggio’, fuori concorso a Venezia 79 e in sala il 4 ottobre con 01 distribution, ripercorre i viaggi di Papa Francesco visionando i filmati che li documentano. “Ho avuto una libertà assoluta – dice il regista – Era un film che ero libero di fare o meno. Da 800 ore di materiale, ho selezionato alcune cose e sono passato a 200 ore. Ho seguito un percorso di libere associazioni, non cronologico o di luoghi. È un monologo del Papa. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Questoha un: parla sia ai credenti che ai non credenti. Tutto quello che dice dall’inizio alla fine mi appartiene. I suoi discorsi sono universali e i nostri politici dovrebbero imparare a farli”. Parola diche nel suo nuovo doc ‘In viaggio’, fuori concorso a Venezia 79 e in sala il 4 ottobre con 01 distribution, ripercorre i viaggi divisionando i filmati che li documentano. “Ho avuto una libertà assoluta – dice il regista – Era un film che ero libero di fare o meno. Da 800 ore di materiale, ho selezionato alcune cose e sono passato a 200 ore. Ho seguito un percorso di libere associazioni, non cronologico o di luoghi. È un monologo del. ...

