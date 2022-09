F1, Rosberg: “Per la Ferrari non è possibile continuare così. Anche in F2 e F3 fanno un lavoro migliore” (Di lunedì 5 settembre 2022) Che Mattia Binotto sia ormai da mesi nell’occhio del ciclone non solo da parte dei tifosi, ma Anche di tanti addetti ai lavori è fuor di dubbio. A rincarare la dose ci ha pensato Nico Rosberg, analista del Mondiale di F1 su Sky Sports Uk: “In una gara normale non è possibile non trovare le gomme ai box. Mattia Binotto continua a dire di non aver bisogno di fare cambiamenti perché tutto sta andando bene. Ma quando arriverà il giorno? Non è possibile continuare così”. L’ex campione iridato con la Mercedes ha poi proseguito: “Anche le squadre di Formula 2 o di Formula 3 fanno un lavoro migliore della Ferrari per quanto riguarda la strategia e i pit-stop. A un certo punto, devono davvero iniziare a ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Che Mattia Binotto sia ormai da mesi nell’occhio del ciclone non solo da parte dei tifosi, madi tanti addetti ai lavori è fuor di dubbio. A rincarare la dose ci ha pensato Nico, analista del Mondiale di F1 su Sky Sports Uk: “In una gara normale non ènon trovare le gomme ai box. Mattia Binotto continua a dire di non aver bisogno di fare cambiamenti perché tutto sta andando bene. Ma quando arriverà il giorno? Non è”. L’ex campione iridato con la Mercedes ha poi proseguito: “le squadre di Formula 2 o di Formula 3undellaper quanto riguarda la strategia e i pit-stop. A un certo punto, devono davvero iniziare a ...

sportface2016 : #F1, #Rosberg: 'Per la #Ferrari non è possibile continuare così. Anche in F2 e F3 fanno un lavoro migliore” - PotereaiSith : Bravo Rosberg, se Binotto è un tecnico facesse il tecnico, ma per la parte gestionale si facesse quantomeno affianc… - LHking44 : Avete il coraggio di andare sotto i post e i tweet di George a scrivergli che non sa cosa vuol dire correre per un… - cirelligianluc : @poesiadeimotori @Klau_995 Hamilton-Russell non lo considero un problema così grande almeno per adesso. Russell è a… - SimonTheWatcher : @ynnniv @tommytech73 @poesiadeimotori E per avere un peso da chi devono venire? Perfino personaggi legati alla F1 i… -