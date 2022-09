Democrazia in bilico. Così il Pd nasconde una politica illiberale (Di lunedì 5 settembre 2022) Per sostenere il suo ex pupillo Enrico Letta in questa campagna elettorale tutta in salita, Romano Prodi ha pensato bene di aprire una riflessione «sul modello di Stato che vorremmo», rilanciando il consueto allarme della sinistra sulla Democrazia in pericolo ogni volta che il centrodestra parte favorito. Nulla di nuovo, dunque, anche se questa volta l'ex premier ha voluto aggiungere un ragionamento più approfondito, paventando il rischio che «se il centrodestra dovesse raggiungere i suoi obiettivi, questo porterebbe a una Democrazia meno liberale». Il che, detto dal leader che ha incarnato più di ogni altro la declinazione politica del cattocomunismo, fa francamente sorridere. Il prodismo, ossia il patto di potere che ha legato in modo inscindibile ex comunisti ed ex democristiani di sinistra per la reciproca sopravvivenza ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 settembre 2022) Per sostenere il suo ex pupillo Enrico Letta in questa campagna elettorale tutta in salita, Romano Prodi ha pensato bene di aprire una riflessione «sul modello di Stato che vorremmo», rilanciando il consueto allarme della sinistra sullain pericolo ogni volta che il centrodestra parte favorito. Nulla di nuovo, dunque, anche se questa volta l'ex premier ha voluto aggiungere un ragionamento più approfondito, paventando il rischio che «se il centrodestra dovesse raggiungere i suoi obiettivi, questo porterebbe a unameno liberale». Il che, detto dal leader che ha incarnato più di ogni altro la declinazionedel cattocomunismo, fa francamente sorridere. Il prodismo, ossia il patto di potere che ha legato in modo inscindibile ex comunisti ed ex democristiani di sinistra per la reciproca sopravvivenza ...

giubecc : Un Governo a camere sciolte sta per riformare (cioè snaturare) gli istituti tecnici. Ma è ancora una democrazia la… - faiello1965 : RT @lucabrusc1: @faiello1965 @GiorgiaMeloni @DeShindig @liberioltre @CarloStagnaro @ricpuglisi La democrazia è questa: i cittadini indirizz… - lucabrusc1 : @faiello1965 @GiorgiaMeloni @DeShindig @liberioltre @CarloStagnaro @ricpuglisi La democrazia è questa: i cittadini… - sysmedia68 : Con il leader di sinistra Lula da Silva in testa ai sondaggi per le imminenti elezioni presidenziali in Brasile, l'… -

Voto blindato, voto limitato. Il commento di Zacchera Formiche.net Usa, Biden contro Trump: "E' un pericolo per la democrazia, dobbiamo difendere il Paese" Joe Biden contro Trump: "Per molto tempo ci siamo convinti del fatto che la democrazia americana fosse garantita. Non lo è. Dobbiamo lottare, difenderla. Proteggerla. Ognuno di noi". Biden attacca e rimonta su Trump. In America l'allerta fascismo funziona Il presidente recupera giorno dopo giorno nei sondaggi. E a Philadelphia, dove nacquero gli Stati Uniti d'America, alza nuovamente i toni contro The ... Joe Biden contro Trump: "Per molto tempo ci siamo convinti del fatto che la democrazia americana fosse garantita. Non lo è. Dobbiamo lottare, difenderla. Proteggerla. Ognuno di noi".Il presidente recupera giorno dopo giorno nei sondaggi. E a Philadelphia, dove nacquero gli Stati Uniti d'America, alza nuovamente i toni contro The ...