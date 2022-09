Covid: via libera dall'Aifa a vaccini aggiornati per la variante Omicron (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo il via libera dell'Ema, il primo settembre scorso, oggi anche l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato l'ok ai vaccini adattati contro la variante Omicron 1 del virus SarsCoV2. I nuovi ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo il viadell'Ema, il primo settembre scorso, oggi anche l'Agenzia italiana del farmaco () ha dato l'ok aiadattati contro la1 del virus SarsCoV2. I nuovi ...

RobertoBurioni : Gli unici farmaci che sono stati dimostrati da solidi studi essere efficaci nella terapia domiciliare del COVID-19… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron 1. #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ai vaccini per il Covid adattati per Omicron #ANSA - abruzzoweb : VACCINI COVID: OLTRE 2 MILIONI DI DOSI “VECCHIE” ANCORA DA UTILIZZARE #abruzzo #abruzzoweb ROMA – Il via libera de… - g_bonincontro : RT @SkyTG24: Covid, via libera dell'Aifa ai vaccini adattati contro Omicron -