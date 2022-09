Come organizzare un evento sostenibile

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 5 settembre 2022) Dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi Webinar gratuito giovedì 15 settembre Mostre, festival, manifestazioni culturali, musicali e sportive: ognipuò essere progettato in chiave green per ridurre l’impatto ambientale sul territorio. Ma quali sono i vantaggi e i principali standard di riferimento? Quali i criteri sociali e ambientali introdotti negli appalti pubblici? Di questi argomenti si parlerà, grazie alla presenza di due esperti, durante il webinar gratuito, organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Eventi sostenibili: analisi dei criteri ambientali e sociali per l’organizzazione”, giovedì 15 settembre 2022, ore 10.00-12.30. Il webinar rientra nel servizio di assistenza specialistica rivolto alle imprese con sede legale o operativa nelle province di competenza della Camera di commercio di Milano Monza Brianza ...