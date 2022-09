Clima, “a rischio i ghiacciai dell’arco alpino” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Cambiamenti irreversibili e scomparsa sempre più imminente. La fotografia scattata dalla terza edizione di Carovana dei ghiacciai non lascia dubbi: “i ghiacciai dell’intero arco alpino sono a rischio, in piena emorragia, negli ultimi trent’anni sempre più minacciati dagli effetti della crisi Climatica. Perdita di superficie e spessore, che li porta alla disgregazione in corpi glaciali più piccoli e a trovare rifugio in alta quota”. A testimoniarlo in maniera tangibile è lo stato di salute di alcuni ghiacciai alpini, già monitorati due anni prima e su cui è voluta ritornare la campagna itinerante di Legambiente con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano (Cgi), partner sostenitori Sammontana e Frosta e partner tecnico Ephoto, dal 17 agosto al 3 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Cambiamenti irreversibili e scomparsa sempre più imminente. La fotografia scattata dalla terza edizione di Carovana deinon lascia dubbi: “idell’intero arcosono a, in piena emorragia, negli ultimi trent’anni sempre più minacciati dagli effetti della crisitica. Perdita di superficie e spessore, che li porta alla disgregazione in corpi glaciali più piccoli e a trovare rifugio in alta quota”. A testimoniarlo in maniera tangibile è lo stato di salute di alcunialpini, già monitorati due anni prima e su cui è voluta ritornare la campagna itinerante di Legambiente con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano (Cgi), partner sostenitori Sammontana e Frosta e partner tecnico Ephoto, dal 17 agosto al 3 ...

