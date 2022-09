“Cara Giorgia Meloni vieni a trovare me, papà single di una bimba felice”: la commovente lettera dell’assessore di Napoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Luca Trapanese è assessore al Welfare e alle Politiche Sociale del Comune di Napoli nella giunta del sindaco Gaetano Manfredi, da tempo lotta per la difesa e l’ampliamento dei diritti civili nel nostro Paese. Cinque anni fa, come rivela nella lettera alla leader di Fratelli D’Italia, ha adottato la piccola Alba, una bambina affetta da sindrome di Down: «Siamo diventati un noi ormai cinque anni fa, quando Alba aveva 27 giorni di vita e nessuna famiglia disposta a occuparsi di lei. Ora una famiglia ce l’ha. Alba è una bambina serena, amata e felice». Ecco il contenuto di una lettera inviata alla leader di Fratelli D’Italia: “Cara Giorgia Meloni, mi piacerebbe trovarmi a un tavolo con te e chiacchierare un po’ di adozione, un tema che entrambi riteniamo cruciale da punti ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022) Luca Trapanese è assessore al Welfare e alle Politiche Sociale del Comune dinella giunta del sindaco Gaetano Manfredi, da tempo lotta per la difesa e l’ampliamento dei diritti civili nel nostro Paese. Cinque anni fa, come rivela nellaalla leader di Fratelli D’Italia, ha adottato la piccola Alba, una bambina affetta da sindrome di Down: «Siamo diventati un noi ormai cinque anni fa, quando Alba aveva 27 giorni di vita e nessuna famiglia disposta a occuparsi di lei. Ora una famiglia ce l’ha. Alba è una bambina serena, amata e». Ecco il contenuto di unainviata alla leader di Fratelli D’Italia: “, mi piacerebbe trovarmi a un tavolo con te e chiacchierare un po’ di adozione, un tema che entrambi riteniamo cruciale da punti ...

