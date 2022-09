Bufera su Chiara Ferragni che prende l’elicottero per andare a fare aperitivo su un ghiacciaio svizzero (Di lunedì 5 settembre 2022) Una pioggia di polemiche social è tornata a trovolgere Chiara Ferragni. Questa volta a scatenare il polverone sono state alcune foto pubblicate dall’influncer dei record che la ritraggono mentre fa un aperitivo su un ghiacciaio in Svizzera, dove è arrivata assieme all’amica e star di Instagram Chiara Biasi e all’imprenditore Filippo Fiora. Nel mirino delle polemiche, l’atteggiamento poco sostenibile e attento all’ambiente di Chiara Ferragni, criticata da molti utenti sia per il mezzo di trasporto utilizzato sia per la scelta della suggestiva location. Si sta parlando troppo poco di questo. Fonti: ig -> jetdeiricchi ig -> serenadoe pic.twitter.com/bzq45pI49O — fra (@adorvoliver) September 3, 2022 Chiara Ferragni nel mirino ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Una pioggia di polemiche social è tornata a trovolgere. Questa volta a scatenare il polverone sono state alcune foto pubblicate dall’influncer dei record che la ritraggono mentre fa unsu unin Svizzera, dove è arrivata assieme all’amica e star di InstagramBiasi e all’imprenditore Filippo Fiora. Nel mirino delle polemiche, l’atteggiamento poco sostenibile e attento all’ambiente di, criticata da molti utenti sia per il mezzo di trasporto utilizzato sia per la scelta della suggestiva location. Si sta parlando troppo poco di questo. Fonti: ig -> jetdeiricchi ig -> serenadoe pic.twitter.com/bzq45pI49O — fra (@adorvoliver) September 3, 2022nel mirino ...

