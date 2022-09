Adriana Lima di nuovo mamma: è nato il piccolo Cyan. Il dolce annuncio su Instagram (Di lunedì 5 settembre 2022) Adriana Lima è diventata mamma per la terza volta e lo ha annunciato con un dolcissimo post su Instagram, dove condivide con i fan molti momenti importanti della sua vita. Non è la prima volta che l’ex Angelo di Victoria’s Secret si serve dei social per comunicare notizie del genere. Lo aveva fatto proprio con l’annuncio della gravidanza lo scorso febbraio, con un video divertente arrivato online come un fulmine a ciel sereno. Adesso il suo piccolo ha un volto, anzi un “occhio”. Ed è di un bellissimo color ciano. Adriana Lima annuncia la nascita del terzo figlio Avevamo lasciato Adriana Lima sul red carpet del Festival di Cannes 2022, in cui sfoggiava il suo meraviglioso pancione con un abito da sogno. Ancor prima la ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 settembre 2022)è diventataper la terza volta e lo ha annunciato con un dolcissimo post su, dove condivide con i fan molti momenti importanti della sua vita. Non è la prima volta che l’ex Angelo di Victoria’s Secret si serve dei social per comunicare notizie del genere. Lo aveva fatto proprio con l’della gravidanza lo scorso febbraio, con un video divertente arrivato online come un fulmine a ciel sereno. Adesso il suoha un volto, anzi un “occhio”. Ed è di un bellissimo color ciano.annuncia la nascita del terzo figlio Avevamo lasciatosul red carpet del Festival di Cannes 2022, in cui sfoggiava il suo meraviglioso pancione con un abito da sogno. Ancor prima la ...

