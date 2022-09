Addio a Rosario Marrone: il papà di Emma si spegne a 66 anni (Di lunedì 5 settembre 2022) Il papà di Emma Marrone si spegne all'età di 66 anni: : «Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre» Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 settembre 2022) Ildisiall'età di 66: : «Fai buon viaggio. Ti amo e ti amerò per sempre»

fanpage : Grave lutto per Emma Marrone, è morto il papà a soli 66 anni. Il commovente addio della cantante - lawebstar_it : #Emma: addio al padre Rosario ?? #emmamarrone #lawebstar - GFucci58 : RT @leggoit: #EmmaMarrone, morto il papà Rosario: aveva 66 anni. L'addio: «Ti amerò per sempre, la tua Chicca» - GFucci58 : RT @fanpage: Grave lutto per Emma Marrone, è morto il papà a soli 66 anni. Il commovente addio della cantante - infoitcultura : Grave lutto per Emma: addio a papà Rosario -