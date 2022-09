A Borgo Rivera torna il "Jazz per le terre del sisma" (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo aver attraversato quattro regioni - Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo - , il Cammino solidale è giunto ieri a L'Aquila per inaugurare, insieme all' associazione "Jazz all'Aquila", l'ottava edizione ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo aver attraversato quattro regioni - Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo - , il Cammino solidale è giunto ieri a L'Aquila per inaugurare, insieme all' associazione "all'Aquila", l'ottava edizione ...

AnsaAbruzzo : Il 'Jazz per le terre del sisma' riparte da Borgo Rivera - abruzzoweb : L’AQUILA: IL “JAZZ PER LE TERRE DEL SISMA” RIPARTE DA BORGO RIVERA #abruzzo #abruzzoweb L’AQUILA – Un nuovo arrivo… - solospettacolo : Il 'Jazz per le terre del sisma' riparte da Borgo Rivera -