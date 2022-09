“A 300 chilometri da casa e vittime di un furto: un grazie ai vigili del fuoco che ci hanno ospitati coi nostri bimbi” (Di lunedì 5 settembre 2022) Due giorni di divertimento che, a causa di un furto, si sono improvvisamente trasformati in un incubo per una famiglia di Faenza (Ravenna) che aveva deciso di trascorrere il weekend del 25 e 26 agosto al parco di divertimenti Leolandia, a Capriate San Gervasio. Ma sulla loro strada papà, mamma e due figli di 5 e 11 anni, hanno trovato la bontà e l’infinita disponibilità di una squadra di vigili del fuoco. “Siamo una coppia di faentini, Gianluca e Silvia, e vogliamo raccontare un episodio che ha visto protagonisti noi e i nostri due figli più piccoli, Ginevra e Riccardo, 5 e 11 anni – raccontano in una lettera inviata alla nostra redazione – Il 25 e 26 agosto abbiamo deciso di recarci a Leolandia, un parco dei divertimenti situato tra Bergamo e Milano. Due giornate che per i bambini si sono potute ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 settembre 2022) Due giorni di divertimento che, a causa di un, si sono improvvisamente trasformati in un incubo per una famiglia di Faenza (Ravenna) che aveva deciso di trascorrere il weekend del 25 e 26 agosto al parco di divertimenti Leolandia, a Capriate San Gervasio. Ma sulla loro strada papà, mamma e due figli di 5 e 11 anni,trovato la bontà e l’infinita disponibilità di una squadra didel. “Siamo una coppia di faentini, Gianluca e Silvia, e vogliamo raccontare un episodio che ha visto protagonisti noi e idue figli più piccoli, Ginevra e Riccardo, 5 e 11 anni – raccontano in una lettera inviata alla nostra redazione – Il 25 e 26 agosto abbiamo deciso di recarci a Leolandia, un parco dei divertimenti situato tra Bergamo e Milano. Due giornate che per i bambini si sono potute ...

