US Open 2022, Jannik Sinner perde il primo set, poi dilaga con Brandon Nakashima: è agli ottavi (Di domenica 4 settembre 2022) Il miglior Jannik Sinner visto finora agli US Open si qualifica per gli ottavi di finale. Superato in due ore e 59 minuti l’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 6-2. Sono due le settimane che dividono l’azzurro e lo statunitense in fatto di data di nascita, ma è più ampio il gap tra i classe 2001 in termini di intensità e abitudine a questi livelli. Proprio questo fattore è di vitale importanza per l’italiano, che, una volta messo a posto il dritto, inizia a martellare senza tanti complimenti e a piegare un giocatore solido, ma che, alla lunga, paga dazio contro la superiorità di chi si trova dall’altra parte della rete. Ora per Jannik c’è il bielorusso Ilya Ivashka, giustiziere di Lorenzo Musetti. Si tratta del quinto Slam ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Il migliorvisto finoraUSsi qualifica per glidi finale. Superato in due ore e 59 minuti l’americanocon il punteggio di 3-6 6-4 6-1 6-2. Sono due le settimane che dividono l’azzurro e lo statunitense in fatto di data di nascita, ma è più ampio il gap tra i classe 2001 in termini di intensità e abitudine a questi livelli. Proprio questo fattore è di vitale importanza per l’italiano, che, una volta messo a posto il dritto, inizia a martellare senza tanti complimenti e a piegare un giocatore solido, ma che, alla lunga, paga dazio contro la superiorità di chi si trova dall’altra parte della rete. Ora perc’è il bielorusso Ilya Ivashka, giustiziere di Lorenzo Musetti. Si tratta del quinto Slam ...

