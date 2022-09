US Open 2022, Jannik Sinner: “Mi attende una partita difficile contro Ivashka” (Di domenica 4 settembre 2022) Ottavi di finale conquistati. Jannik Sinner ha centrato questo obiettivo al termine del confronto del terzo turno degli US Open 2022 che lo contrapponeva all’americano Brandon Nakashima. L’azzurro nuovamente è stato costretto a rimontare, sotto di un set (6-3), sciorinando dalla seconda frazione in poi un ottimo tennis tale da permettergli di prevalere 6-4 6-1 6-2. “Nakashima non aveva nulla da perdere e poteva giocare in un certo modo. Io ho dovuto adattarmi alle condizioni visto che non sapevo inizialmente cosa aspettarmi. E’ stato importante capire come rispondere nel secondo set, mettendomi più dietro, per avere un timing migliore“, ha affermato ai microfoni di Eurosport l’altoatesino. Un Sinner che avrebbe sperato da italiano di trovarsi dall’altra parte del campo Lorenzo Musetti, ma invece sarà ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Ottavi di finale conquistati.ha centrato questo obiettivo al termine del confronto del terzo turno degli USche lo contrapponeva all’americano Brandon Nakashima. L’azzurro nuovamente è stato costretto a rimontare, sotto di un set (6-3), sciorinando dalla seconda frazione in poi un ottimo tennis tale da permettergli di prevalere 6-4 6-1 6-2. “Nakashima non aveva nulla da perdere e poteva giocare in un certo modo. Io ho dovuto adattarmi alle condizioni visto che non sapevo inizialmente cosa aspettarmi. E’ stato importante capire come rispondere nel secondo set, mettendomi più dietro, per avere un timing migliore“, ha affermato ai microfoni di Eurosport l’altoatesino. Unche avrebbe sperato da italiano di trovarsi dall’altra parte del campo Lorenzo Musetti, ma invece sarà ...

ilpost : È stata la sorella minore di Venus, un esempio per gli afroamericani, un'icona femminista e probabilmente la più gr… - repubblica : Flavia Pennetta: “La scelta di smettere mi fece sentire leggera. Così vinsi gli Us Open” [di Federico Pace] - Open_gol : «La Russia vuole distruggere la vita normale di ogni europeo, in tutti i paesi del nostro continente» ha detto il p… - marcoluccitti : RT @ImolaOggi: 'Facebook Italia censura ciò che gli dice Open di Mentana' - Dome689 : RT @Open_gol: In prospettiva il lancio pare essere avvenuto molto vicino alla centrale termica, ma gli stessi siti ucraini spiegano di non… -