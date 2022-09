Una grande tempesta globale Mosca minaccia l' Occidente

ADeLaurentiis : Una grande partita su un campo difficile. Bravi tutti, calciatori, Spalletti e il suo staff. Forza Napoli Sempre! #ADL - emergency_ong : 'La #pace non ha sponsor, la #guerra ce li ha. La guerra è una grande fonte di profitto.' @_nico_piro_ #lascelta… - _Techetechete : Una piccola grande cantante mediterranea. Tutta ancora da scoprire. “Giuni, voce divina” di @SalvoGuercio_. Questa… - __suppli__ : RT @HungryMarcio: Quella roba a casa mia si chiama toppa, lo scopo è nascondere gli innumerevoli buchi che ci sono sotto. È esattamente qu… - hisashi140 : Tra McLaren e Hamilton davvero una grande stagione -

... ma ancoravolta gli attaccanti del Napoli vengono fermati bene 32' Spallata di Kim in zona d'...ex della partita sarà il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, che, al 2015 al 2018, si é seduto ...Ci prendiamopiccola pausa e torniamo per il secondo tempo 45' chiusura provvidenziale di ... palla sopra la traversa 39' dal gol del pari Inter indifficoltà in impostazione del gioco sul ...Rossoneri battuti per 2-1 nell'esordio di Reggio Emilia e in grado di recuperare lo svantaggio iniziale grazie a un gran gol di Rizzo Pinna, poi vanificato da un calcio di rigore. La squadra di Maraia ...“Gli anni di governo vissuti a capo dell’Amministrazione regionale, certamente non privi di inefficienze e molti errori, così come tutto quello che ho avuto modo di osservare nel periodo successivo, m ...