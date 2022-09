"Un luogo dove fumare erba". L'assurda proposta della sinistra (Di domenica 4 settembre 2022) Si tratta dei “Cannabis Social Club” alla spagnola, punti di ritrovo per tutelare i diritti dei consumatori di cannabis. Secondo Fratoianni "liberalizzare" le droghe leggere significa liberare l'Italia dalle mafie Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 settembre 2022) Si tratta dei “Cannabis Social Club” alla spagnola, punti di ritrovo per tutelare i diritti dei consumatori di cannabis. Secondo Fratoianni "liberalizzare" le droghe leggere significa liberare l'Italia dalle mafie

