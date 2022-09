Triste destino per Adriana Volpe | “Per lei è tutto”: le sue previsioni, purtroppo, sono realtà (Di domenica 4 settembre 2022) Adriana Volpe, la profezia della celebre collega sembra aver colto il segno: le sue parole suonano come un’inquietante previsione. Adriana Volpe (fonte youtube)Il pellegrinaggio da RAI a Mediaset si è rivelato per Adriana Volpe un azzardo riuscito a metà. La showgirl, arruolata nella scorsa edizione del “GF Vip” nel ruolo di opinionista, non è stata confermata per la prossima, in partenza il 12 settembre. Un boccone amaro per Adriana, che si vedrà rimpiazzata dalla cantante Orietta Berti, new-entry nel reality per antonomasia. destino ben diverso da quello di Sonia Bruganelli che, nonostante avesse dichiarato l’esperienza conclusa, tornerà nuovamente ad occupare la sua poltroncina rossa in studio. Secondo quanto dichiarato da ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 settembre 2022), la profezia della celebre collega sembra aver colto il segno: le sue parole suonano come un’inquietante previsione.(fonte youtube)Il pellegrinaggio da RAI a Mediaset si è rivelato perun azzardo riuscito a metà. La showgirl, arruolata nella scorsa edizione del “GF Vip” nel ruolo di opinionista, non è stata confermata per la prossima, in partenza il 12 settembre. Un boccone amaro per, che si vedrà rimpiazzata dalla cantante Orietta Berti, new-entry nel reality per antonomasia.ben diverso da quello di Sonia Bruganelli che, nonostante avesse dichiarato l’esperienza conclusa, tornerà nuovamente ad occupare la sua poltroncina rossa in studio. Secondo quanto dichiarato da ...

