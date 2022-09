Torino, le possibili scelte di formazione verso il Lecce (Di domenica 4 settembre 2022) È un Torino in emergenza quello che si prepara alla sfida di lunedì contro il Lecce. Problemi specialmente in mediana, dove l’ultimo in ordine cronologico a fermarsi è stato Ricci, che ne avrà per almeno un mese a causa di una distrazione muscolare. Ci saranno quindi Linetty ed il capitano Lukic, con Vojvoda da un lato e uno tra Lazaro e Ola Aina dall’altro, visto che anche Singo è fermo ai box. Sulla trequarti Juric però ritrova Radonjic, che affiancherà Vlasic a supporto di Sanabria in attacco. Dubbi invece in difesa, dove l’abbondanza invece c’è, con tre tra Schuurs, Buongiorno, Djidji e Rodriguez che giocheranno davanti a Milinkovic-Savic. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) È unin emergenza quello che si prepara alla sfida di lunedì contro il. Problemi specialmente in mediana, dove l’ultimo in ordine cronologico a fermarsi è stato Ricci, che ne avrà per almeno un mese a causa di una distrazione muscolare. Ci saranno quindi Linetty ed il capitano Lukic, con Vojvoda da un lato e uno tra Lazaro e Ola Aina dall’altro, visto che anche Singo è fermo ai box. Sulla trequarti Juric però ritrova Radonjic, che affiancherà Vlasic a supporto di Sanabria in attacco. Dubbi invece in difesa, dove l’abbondanza invece c’è, con tre tra Schuurs, Buongiorno, Djidji e Rodriguez che giocheranno davanti a Milinkovic-Savic. SportFace.

