Terzi (FdI): "Vogliamo ricostruire un'alleanza con Mosca? Proseguiamo con le sanzioni compensandone gli effetti" (Di domenica 4 settembre 2022) Intervista di Affaritaliani.it a Giulio Terzi, diplomatico di professione, Ambasciatore in Israele, alle Nazioni Unite e negli USA, ed ex Ministro degli Esteri: oggi è candidato al Senato nella coalizione di centro-destra, per Fratelli d'italia, nella Circoscrizione Bergamo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 4 settembre 2022) Intervista di Affaritaliani.it a Giulio, diplomatico di professione, Ambasciatore in Israele, alle Nazioni Unite e negli USA, ed ex Ministro degli Esteri: oggi è candidato al Senato nella coalizione di centro-destra, per Fratelli d'italia, nella Circoscrizione Bergamo... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Mosca, Terzi (FdI): 'Ricostruire alleanza? Sanzioni compensandone gli effetti' - Klevis_Gjoka : @TheForgottenM13 Dire che Alemanno fino ad oggi ricopriva chissà che posizione in FdI è una balla. E tra quelli che… - tiktakio : @aciapparoni Secondo un istituto belga fdi avrà da sola la maggioranza dei due terzi con l'appoggio dei verdi di @grotondi - JStraccini : @stebellentani La commissione di inchiesta te la fa Renzi, sul serio. Questa qua è da anni in campagna elettorale,… - atsky2022 : @lorepregliasco Bellissimo. Ho la sensazione che ci siano troppi vasi comunicanti per cui superare l'asticella per… -