Supplenze ATA, da anni in graduatoria terza fascia, mai una chiamata: con quale punteggio si viene convocati?

Poco più di 10mila assunzioni in ruolo per oltre 27mila posti vacanti dopo la mobilità. Si passa così alle Supplenze, ancora migliaia per coprire il fabbisogno di personale nelle scuole. Quest'anno non ci sarà però l'organico Covid, il personale assunto per far fronte all'emergenza pandemica e che aveva permesso a tanti aspiranti in graduatoria di terza fascia di stipulare contratti a tempo determinato fino al termine delle lezioni. Eppure tanti in graduatoria da anni non hanno mai ricevuto una convocazione. Perché?

