Solo uno sguardo, anticipazioni 1^ puntata 5 settembre 2022: Bastien viene rapito (Di domenica 4 settembre 2022) Solo uno sguardo, la miniserie francese tratta dal romanzo Identità al buio anticiperà la messa in onda al 5 settembre 2022 (inizialmente era prevista per mercoledì 7 settembre) con la prima puntata composta da tre episodi. In questo appuntamento, la vita tranquilla di Eva Beaufils verrà sconvolta dalla scomparsa di suo marito Bastien che scoprirà essere stato rapito da un uomo di nome Eric. Da quel momento, farà di tutto per trovarlo e riportarlo a casa, ma si scontrerà con delle verità nascoste e dei segreti. Solo uno sguardo, episodio 1: Bastien abbandona i figli in un hotel e scompare La prima puntata di Solo uno sguardo andrà in onda lunedì 5 ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 settembre 2022)uno, la miniserie francese tratta dal romanzo Identità al buio anticiperà la messa in onda al 5(inizialmente era prevista per mercoledì 7) con la primacomposta da tre episodi. In questo appuntamento, la vita tranquilla di Eva Beaufils verrà sconvolta dalla scomparsa di suo maritoche scoprirà essere statoda un uomo di nome Eric. Da quel momento, farà di tutto per trovarlo e riportarlo a casa, ma si scontrerà con delle verità nascoste e dei segreti.uno, episodio 1:abbandona i figli in un hotel e scompare La primadiunoandrà in onda lunedì 5 ...

