Salernitana, Nicola: «Empoli produce tanto, noi ci conosciamo sempre di più» (Di domenica 4 settembre 2022) L’allenatore della Salernitana Nicola ha parlato in vista della partita contro l’Empoli L’allenatore della Salernitana Davide Nicola, ai canali ufficiali del club granata, ha parlato in vista della partita di domani contro l’Empoli. Empoli – «Domani affrontiamo un avversario difficile che ha un gioco consolidato negli anni. L’Empoli ha grande capacità di produrre gioco, fa del palleggio e del gioco in verticale un suo punto di forza ma come tutte le squadre ha dei punti deboli che dovremo essere bravi a colpire. Sarà la terza partita in una settimana e c’è molta curiosità perché stiamo tenendo ritmi importanti». LAVORO – «Ogni partita ci conosciamo e scopriamo sempre di più, dobbiamo imparare ad utilizzare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) L’allenatore dellaha parlato in vista della partita contro l’L’allenatore dellaDavide, ai canali ufficiali del club granata, ha parlato in vista della partita di domani contro l’– «Domani affrontiamo un avversario difficile che ha un gioco consolidato negli anni. L’ha grande capacità di produrre gioco, fa del palleggio e del gioco in verticale un suo punto di forza ma come tutte le squadre ha dei punti deboli che dovremo essere bravi a colpire. Sarà la terza partita in una settimana e c’è molta curiosità perché stiamo tenendo ritmi importanti». LAVORO – «Ogni partita cie scopriamodi più, dobbiamo imparare ad utilizzare ...

