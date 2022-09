(Di domenica 4 settembre 2022) Città del Vaticano, 4 set. (Adnkronos) - C'è anche il Capo dello Stato Sergioin piazza San Pietro per lapresieduta dalnella quale sarà beatificatoGiovanni Paolo I. All'arrivo del Pontefice in piazza, il saluto con il Presidente della Repubblica.

Papa: Mattarella alla cerimonia di beatificazione di Albino Luciani Città del Vaticano, 4 set. C'è anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella in piazza San Pietro per la cerimonia presieduta dal Papa nella quale sarà beatificat ...Era nato nel Bellunese il 17 ottobre del 1922 e gli si attribuisce un prodigio: Papa Luciani sta per diventare Beato dopo il miracolo di Buenos Aires ...