Papa Luciani proclamato beato. La sua festa sarà il 26 agosto. L'annuncio accolto dall'applauso della folla in San Pietro (Di domenica 4 settembre 2022) Papa Luciani è stato proclamato beato, oggi 4 settembre 2022. Un grande applauso si è levato dalla folla di fedeli in Piazza San Pietro quando Papa Francesco ha pronunciato la formula di beatificazione di Giovanni Paolo I e mentre veniva svelato sulla facciata di San Pietro l'arazzo col ritratto di Papa Luciani realizzato su dipinto dell'artista iperrealista cinese Yan Zhang L'articolo proviene da Firenze Post.

